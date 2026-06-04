NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alliance Resource Partners LP gewesen.

Am 04.06.2021 wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alliance Resource Partners LP-Papiers betrug an diesem Tag 6,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 156,250 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 970,31 USD, da sich der Wert einer Alliance Resource Partners LP-Aktie am 03.06.2026 auf 25,41 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 297,03 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Alliance Resource Partners LP belief sich zuletzt auf 3,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at