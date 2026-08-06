Alliance Resource Partners LP Aktie

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WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

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Rentable Alliance Resource Partners LP-Anlage? 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alliance Resource Partners LP gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alliance Resource Partners LP-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,26 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert, befänden sich nun 51,921 Alliance Resource Partners LP-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 25,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 318,80 USD wert. Mit einer Performance von +31,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alliance Resource Partners LP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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