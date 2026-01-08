NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Alliance Resource Partners LP-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Alliance Resource Partners LP-Anteile bei 20,22 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Alliance Resource Partners LP-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,456 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 23,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 176,56 USD wert. Damit wäre die Investition 17,66 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Alliance Resource Partners LP einen Börsenwert von 3,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at