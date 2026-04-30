NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Alliance Resource Partners LP-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 478,698 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Depot. Die gehaltenen Alliance Resource Partners LP-Aktien wären am 29.04.2026 12 762,09 USD wert, da der Schlussstand 26,66 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 12 762,09 USD, was einer positiven Performance von 27,62 Prozent entspricht.

Alliance Resource Partners LP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at