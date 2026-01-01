NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Alliance Resource Partners LP-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,804 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Alliance Resource Partners LP-Papiere wären am 31.12.2025 88,36 USD wert, da der Schlussstand 23,23 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,64 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Alliance Resource Partners LP zuletzt 3,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at