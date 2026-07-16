Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Profitable Alliance Resource Partners LP-Investition?
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alliance Resource Partners LP-Papiers betrug an diesem Tag 27,02 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,010 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 909,33 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 15.07.2026 auf 24,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -9,07 Prozent.
Jüngst verzeichnete Alliance Resource Partners LP eine Marktkapitalisierung von 3,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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