NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alliance Resource Partners LP-Papiers betrug an diesem Tag 27,02 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,010 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 909,33 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 15.07.2026 auf 24,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -9,07 Prozent.

Jüngst verzeichnete Alliance Resource Partners LP eine Marktkapitalisierung von 3,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at