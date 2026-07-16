Alliance Resource Partners LP Aktie

Alliance Resource Partners LP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Alliance Resource Partners LP-Investition? 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alliance Resource Partners LP-Papiers betrug an diesem Tag 27,02 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,010 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 909,33 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 15.07.2026 auf 24,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -9,07 Prozent.

Jüngst verzeichnete Alliance Resource Partners LP eine Marktkapitalisierung von 3,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alliance Resource Partners LP

mehr Nachrichten
16.07.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
09.07.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
02.07.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
25.06.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
18.06.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
11.06.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
04.06.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
28.05.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)