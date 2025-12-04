Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Langfristige Anlage
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr bedeutet
Die Alliance Resource Partners LP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Alliance Resource Partners LP-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,701 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.12.2025 auf 23,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,01 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 88,01 USD entspricht einer negativen Performance von 11,99 Prozent.
Alliance Resource Partners LP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alliance Resource Partners LPmehr Nachrichten
Analysen zu Alliance Resource Partners LPmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Alliance Resource Partners LP
|23,79
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.