WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

Langfristige Anlage 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Alliance Resource Partners LP-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Alliance Resource Partners LP-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,701 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.12.2025 auf 23,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,01 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 88,01 USD entspricht einer negativen Performance von 11,99 Prozent.

Alliance Resource Partners LP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Alliance Resource Partners LP

Alliance Resource Partners LP 23,79 0,04% Alliance Resource Partners LP

