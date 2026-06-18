NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Alliance Resource Partners LP-Anteile an diesem Tag bei 26,14 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,826 Alliance Resource Partners LP-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,96 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 17.06.2026 auf 24,30 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,04 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Alliance Resource Partners LP zuletzt 3,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at