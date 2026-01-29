NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alliance Resource Partners LP-Aktien verlieren können.

Das Alliance Resource Partners LP-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,734 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 24,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 844,39 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 844,39 USD, was einer negativen Performance von 15,56 Prozent entspricht.

Alliance Resource Partners LP war somit zuletzt am Markt 3,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at