Alliance Resource Partners LP Aktie

WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

Frühes Investment 29.01.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alliance Resource Partners LP-Aktien verlieren können.

Das Alliance Resource Partners LP-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,734 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 24,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 844,39 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 844,39 USD, was einer negativen Performance von 15,56 Prozent entspricht.

Alliance Resource Partners LP war somit zuletzt am Markt 3,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alliance Resource Partners LP

mehr Nachrichten
29.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
22.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
15.01.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
08.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
01.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
25.12.25
 NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
18.12.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
11.12.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)