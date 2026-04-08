Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Alphabet A (ex Google)-Anlage im Blick
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,97 USD wert. Bei einem Alphabet A (ex Google)-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,334 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 044,03 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 07.04.2026 auf 305,46 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 704,40 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Alphabet A (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 3,63 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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