NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet A (ex Google)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 174,36 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 57,353 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 050,13 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Papiers am 07.07.2026 auf 367,03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 110,50 Prozent zugenommen.

Alphabet A (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,45 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at