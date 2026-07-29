Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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Rentables Alphabet A (ex Google)-Investment? 29.07.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Alphabet A (ex Google)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 29.07.2016 wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Anteile betrug an diesem Tag 39,57 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 252,736 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.07.2026 auf 333,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84 340,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 743,40 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Alphabet A (ex Google) einen Börsenwert von 3,99 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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