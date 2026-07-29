Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Rentables Alphabet A (ex Google)-Investment?
|
29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 29.07.2016 wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Anteile betrug an diesem Tag 39,57 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 252,736 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.07.2026 auf 333,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84 340,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 743,40 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Alphabet A (ex Google) einen Börsenwert von 3,99 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
|
29.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Google DeepMind dismantles Nobel-winning AlphaFold team in strategy shift (Financial Times)
|
28.07.26
|Tesla, Alphabet, SK Hynix, SAP, Mercedes-Benz - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
28.07.26
|Tesla, Alphabet, SK Hynix, SAP, Mercedes-Benz - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
23.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)