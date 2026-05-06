Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Frühe Anlage
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06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren
Alphabet A (ex Google)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Alphabet A (ex Google)-Papier bei 36,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 275,794 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 107 126,51 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Papiers am 05.05.2026 auf 388,43 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 971,27 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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