Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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Frühe Anlage 06.05.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Alphabet A (ex Google)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Alphabet A (ex Google)-Papier bei 36,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 275,794 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 107 126,51 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Papiers am 05.05.2026 auf 388,43 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 971,27 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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