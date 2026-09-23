Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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Performance im Blick 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet A (ex Google)-Aktie gebracht.

Alphabet A (ex Google)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 40,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,541 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 351,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 617,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 761,78 Prozent vermehrt.

Am Markt war Alphabet A (ex Google) jüngst 4,33 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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