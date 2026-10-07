NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Alphabet A (ex Google) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Alphabet A (ex Google)-Anteile bei 137,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,727 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (347,68 USD), wäre das Investment nun 252,71 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 152,71 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 4,22 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at