Performance im Blick 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet A (ex Google)-Aktie gebracht.

Am 11.03.2016 wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Alphabet A (ex Google)-Papier an diesem Tag 37,24 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,685 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 824,41 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 10.03.2026 auf 307,04 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +724,41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 3,70 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

