Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Alphabet A (ex Google)-Anlage
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Alphabet A (ex Google)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Alphabet A (ex Google)-Papier letztlich bei 125,42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,797 Alphabet A (ex Google)-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 286,64 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 14.07.2026 auf 359,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 186,64 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 4,29 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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