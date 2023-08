NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Alphabet A (ex Google)-Investition eingebracht

Wer vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 61,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Alphabet A (ex Google)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,779 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 129,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 140,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 111,41 Prozent.

Zuletzt verbuchte Alphabet A (ex Google) einen Börsenwert von 1,62 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at