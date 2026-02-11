Alphabet A Aktie

Langfristige Investition 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alphabet A (ex Google) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Alphabet A (ex Google)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35,32 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 283,142 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90 203,30 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 10.02.2026 auf 318,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +802,03 Prozent.

Jüngst verzeichnete Alphabet A (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 3,90 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

