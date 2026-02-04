Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Alphabet A (ex Google)-Performance
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers betrug an diesem Tag 102,68 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,739 Alphabet A (ex Google)-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 339,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 308,39 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 230,84 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Alphabet A (ex Google) eine Börsenbewertung in Höhe von 4,14 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
