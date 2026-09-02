NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alphabet A (ex Google)-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 211,35 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 4,731 Alphabet A (ex Google)-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 335,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 585,14 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,51 Prozent angezogen.

Alphabet A (ex Google) wurde am Markt mit 4,16 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at