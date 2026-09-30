NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet A (ex Google)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Anteile betrug an diesem Tag 243,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,135 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 340,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 023,86 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 40,24 Prozent vermehrt.

Alphabet A (ex Google) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,19 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at