Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Alphabet A (ex Google)-Investmentbeispiel
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Anteile betrug an diesem Tag 243,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,135 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 340,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 023,86 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 40,24 Prozent vermehrt.
Alphabet A (ex Google) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,19 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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