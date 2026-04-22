Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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Lohnender Alphabet A (ex Google)-Einstieg? 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alphabet A (ex Google) gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Alphabet A (ex Google)-Aktie letztlich bei 105,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,949 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Alphabet A (ex Google)-Anteile wären am 21.04.2026 315,24 USD wert, da der Schlussstand 332,29 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 215,24 Prozent angewachsen.

Alphabet A (ex Google) wurde am Markt mit 4,08 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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