Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Frühe Investition
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 119,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,359 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 349,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 923,65 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +192,37 Prozent.
Zuletzt verbuchte Alphabet A (ex Google) einen Börsenwert von 4,23 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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