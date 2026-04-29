NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alphabet A (ex Google) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 119,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,359 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 349,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 923,65 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +192,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte Alphabet A (ex Google) einen Börsenwert von 4,23 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at