Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Rentables Alphabet A (ex Google)-Investment?
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen
Alphabet A (ex Google)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 178,60 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,599 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 364,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 039,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 103,95 Prozent.
Zuletzt verbuchte Alphabet A (ex Google) einen Börsenwert von 4,40 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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