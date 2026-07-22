NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Alphabet A (ex Google) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.07.2021 wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Alphabet A (ex Google)-Papier an diesem Tag bei 128,42 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 7,787 Alphabet A (ex Google)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Alphabet A (ex Google)-Aktien wären am 21.07.2026 2 703,21 USD wert, da der Schlussstand 347,15 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 170,32 Prozent angezogen.

Alphabet A (ex Google) war somit zuletzt am Markt 4,29 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at