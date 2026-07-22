Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Rentable Alphabet A (ex Google)-Investition?
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 22.07.2021 wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Alphabet A (ex Google)-Papier an diesem Tag bei 128,42 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 7,787 Alphabet A (ex Google)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Alphabet A (ex Google)-Aktien wären am 21.07.2026 2 703,21 USD wert, da der Schlussstand 347,15 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 170,32 Prozent angezogen.
Alphabet A (ex Google) war somit zuletzt am Markt 4,29 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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