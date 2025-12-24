Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

Lohnende Alphabet A (ex Google)-Anlage? 24.12.2025 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Alphabet A (ex Google)-Papier bei 196,11 USD. Bei einem Alphabet A (ex Google)-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,992 Alphabet A (ex Google)-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 029,27 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Papiers am 23.12.2025 auf 314,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,29 Prozent vermehrt.

Alphabet A (ex Google) war somit zuletzt am Markt 3,74 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

