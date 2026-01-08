NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren eingebracht

Alphabet C Aktie
Am 08.01.2016 wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,72 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 27,993 Alphabet C (ex Google)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 322,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 025,71 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 9 025,71 USD, was einer positiven Performance von 802,57 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 3,79 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
