Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Rentabler Alphabet C (ex Google)-Einstieg?
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren eingefahren
Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 89,81 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Alphabet C (ex Google)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,113 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 351,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 315,67 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 251,49 Prozent.
Der Alphabet C (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 3,81 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images