NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Alphabet C (ex Google)-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 91,40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,094 Alphabet C (ex Google)-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 03.12.2025 350,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 320,62 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 250,79 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Alphabet C (ex Google) eine Börsenbewertung in Höhe von 3,82 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at