NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie gebracht.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Alphabet C (ex Google)-Anteile 36,63 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,730 Alphabet C (ex Google)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.05.2026 gerechnet (384,83 USD), wäre das Investment nun 1 050,50 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 950,50 Prozent gesteigert.

Alphabet C (ex Google) wurde am Markt mit 4,67 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at