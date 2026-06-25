NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Alphabet C (ex Google)-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,620 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 10 220,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 345,04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 922,01 Prozent erhöht.

Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,20 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at