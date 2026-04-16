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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Alphabet C (ex Google)-Investition 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Alphabet C (ex Google)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 109,46 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 0,914 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.04.2026 gerechnet (334,47 USD), wäre das Investment nun 305,56 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 205,56 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: rvlsoft / Shutterstock.com

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