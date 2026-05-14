Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Alphabet C (ex Google)-Anlage unter der Lupe 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie Investoren gebracht.

Am 14.05.2023 wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Alphabet C (ex Google)-Anteile letztlich bei 117,92 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Alphabet C (ex Google)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,480 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 383,99 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Anteils am 13.05.2026 auf 399,04 USD belief. Damit wäre die Investition 238,40 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 4,64 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com

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Alphabet C (ex Google) 337,90 -0,59% Alphabet C (ex Google)

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