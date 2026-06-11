NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Alphabet C (ex Google) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alphabet C (ex Google)-Aktie 122,87 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,387 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 353,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 755,60 USD wert. Damit wäre die Investition um 187,56 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 4,38 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at