Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Alphabet C (ex Google)-Anlage
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alphabet C (ex Google)-Aktie 122,87 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,387 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 353,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 755,60 USD wert. Damit wäre die Investition um 187,56 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 4,38 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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