Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Langfristige Investition
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Zum Handelsende standen Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag bei 161,06 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 62,089 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 314,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 541,79 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,42 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 3,68 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
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