AMERCO Aktie

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WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

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Lohnendes AMERCO-Investment? 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: Hätte sich eine AMERCO-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Anleger, die vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die AMERCO-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AMERCO-Aktie bei 55,67 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,796 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (55,76 USD), wäre die Investition nun 100,16 USD wert. Mit einer Performance von +0,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 10,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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