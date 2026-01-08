NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AMERCO-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem AMERCO-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,67 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,578 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AMERCO-Aktie auf 53,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 675,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,52 Prozent vermehrt.

AMERCO wurde am Markt mit 10,45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at