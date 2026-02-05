AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Lohnende AMERCO-Investition?
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 10 Jahren eingefahren
Am 05.02.2016 wurden AMERCO-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AMERCO-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 352,821 AMERCO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.02.2026 gerechnet (59,04 USD), wäre das Investment nun 20 830,55 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 108,31 Prozent.
AMERCO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,28 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|AMERCO Inc.
|42,00
|-14,29%
