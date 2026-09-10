NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AMERCO-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die AMERCO-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,734 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 110,24 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 110,24 USD entspricht einer Performance von +10,24 Prozent.

Zuletzt verbuchte AMERCO einen Börsenwert von 12,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at