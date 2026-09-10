AMERCO Aktie

AMERCO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative AMERCO-Investition? 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AMERCO-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die AMERCO-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,734 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 110,24 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 110,24 USD entspricht einer Performance von +10,24 Prozent.

Zuletzt verbuchte AMERCO einen Börsenwert von 12,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMERCO Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu AMERCO Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMERCO Inc. 54,00 -0,92% AMERCO Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen