NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMERCO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das AMERCO-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,07 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,171 AMERCO-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.06.2026 132,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,27 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 132,99 USD, was einer positiven Performance von 32,99 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete AMERCO eine Marktkapitalisierung von 12,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at