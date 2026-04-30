NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätte eine Investition in AMERCO von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AMERCO-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der AMERCO-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AMERCO-Papier bei 30,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 324,665 AMERCO-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 463,78 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Papiers am 29.04.2026 auf 50,71 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,64 Prozent angewachsen.

Alle AMERCO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at