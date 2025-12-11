AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Hochrechnung
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMERCO-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades AMERCO-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33,22 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 30,101 AMERCO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 54,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 637,51 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 637,51 USD entspricht einer Performance von +63,75 Prozent.
Der Börsenwert von AMERCO belief sich jüngst auf 10,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
