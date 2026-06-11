AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Profitabler AMERCO-Einstieg?
|
11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMERCO-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AMERCO-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 55,26 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hat, hat nun 180,963 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 065,87 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10,66 Prozent vermehrt.
Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 12,10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMERCO Inc.
|
11.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMERCO-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AMERCO von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
28.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
28.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
28.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätte eine Investition in AMERCO von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.05.26
|Ausblick: AMERCO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: Hätte sich eine AMERCO-Anlage von vor 5 Jahren bezahlt gemacht? (finanzen.at)