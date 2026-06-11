NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMERCO-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AMERCO-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 55,26 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hat, hat nun 180,963 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 065,87 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10,66 Prozent vermehrt.

Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 12,10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at