NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMERCO-Investment von vor 3 Jahren verloren

Die AMERCO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 61,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,260 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 805,69 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Papiers am 13.05.2026 auf 49,55 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,43 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte AMERCO einen Börsenwert von 9,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at