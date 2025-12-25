NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor 3 Jahren verloren

AMERCO Aktie
Vor 3 Jahren wurde die AMERCO-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 59,52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,680 AMERCO-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 86,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,30 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,81 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte AMERCO einen Börsenwert von 10,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
