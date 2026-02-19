NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das AMERCO-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 64,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das AMERCO-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,454 AMERCO-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.02.2026 auf 51,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 797,09 USD wert. Damit wäre die Investition um 20,29 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von AMERCO bezifferte sich zuletzt auf 9,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at