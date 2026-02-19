AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Lukrativer AMERCO-Einstieg?
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das AMERCO-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 64,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das AMERCO-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,454 AMERCO-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.02.2026 auf 51,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 797,09 USD wert. Damit wäre die Investition um 20,29 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von AMERCO bezifferte sich zuletzt auf 9,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMERCO Inc.
|
19.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein AMERCO-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
05.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: AMERCO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)