AMERCO Aktie

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WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

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AMERCO-Performance im Blick 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen AMERCO-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AMERCO-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 60,23 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMERCO-Aktie investiert, befänden sich nun 1,660 AMERCO-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,04 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 15.04.2026 auf 51,22 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 14,96 Prozent.

Alle AMERCO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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