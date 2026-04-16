AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|AMERCO-Performance im Blick
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades AMERCO-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 60,23 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMERCO-Aktie investiert, befänden sich nun 1,660 AMERCO-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,04 USD, da sich der Wert einer AMERCO-Aktie am 15.04.2026 auf 51,22 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 14,96 Prozent.
Alle AMERCO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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