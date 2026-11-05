AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|AMERCO-Performance im Blick
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden AMERCO-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die AMERCO-Aktie an diesem Tag bei 66,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 150,520 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 60,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 151,61 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,48 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von AMERCO belief sich zuletzt auf 11,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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