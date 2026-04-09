NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das AMERCO-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63,09 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das AMERCO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 158,504 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 953,72 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Anteils am 08.04.2026 auf 50,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 20,46 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von AMERCO belief sich zuletzt auf 9,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at